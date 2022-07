Arrestatie moordverdachte schokt buurt: 'Hij werd tegen de grond gedrukt'

Het is woensdagochtend het gesprek van de dag in de Borgerhoutlaan in Eindhoven: de 56-jarige Enrico V. is daar dinsdag opgepakt in verband met een dubbele moord. Hij woont al zo'n zestien jaar in die straat, in het stadsdeel Woensel. Dat hij nu van een moord wordt verdacht, dat kunnen buurtbewoners maar amper bevatten.

Dinsdagochtend werd de straat rond elf uur opgeschrikt door agenten die Enrico V. voor zijn huis tegen de grond duwden. Hij werd gearresteerd omdat hij mogelijk betrokken is bij een dubbele moord in het Vlaamse Geistingen, net over de grens bij Weert. Volgens de krant Gazet van Antwerpen zou hij zijn ex-vriendin en haar neef om het leven hebben gebracht. Normaal gesproken gebeurt er nooit iets in en rondom de Borgerhoutlaan, het is er volgens de bewoners altijd rustig. De meesten zijn dan ook geschrokken van wat er zich de vorige ochtend voor hun neus afspeelde. "Er was de hele dag politie hier, ongelofelijk", vertelt een overbuurvrouw. "Ik stond vanuit mijn tuin te kijken. Je maakt dit niet elke dag mee."

"Hij werd door de politie tegen de grond gedrukt."

De bewoners in de straat kenden Enrico V. wel, maar niet heel goed. De man zou alleen wonen en een eigen bedrijf hebben. "Niet iedereen in de straat is hecht met elkaar. Als je elkaar tegenkomt maak je een kort praatje, dat is het wel", weet een andere bewoonster. Zo maakte ook zij soms ook een praatje met de man die nu verdacht wordt van een dubbele moord. "Hij kwam altijd heel vriendelijk over. Zoiets had ik nooit bij hem verwacht, ik ben echt in shock." Een vrouw die enkele deuren verderop woont van Enrico V., sluit zich daarbij aan. "Toen ik hier gisteren aan kwam lopen, werd hij door de politie op de grond gedrukt. Hij leek me altijd zo'n aardige man, dus dat had ik echt niet achter hem gezocht."

"We zagen zijn ex-vriendin wel eens in de buurt, het leek altijd goed tussen ze te gaan."

Hij zou een eigen bedrijf hebben, een garage in Best. De buurtbewoners omschrijven hem naast vriendelijk dan ook als hardwerkende man. Dat hij plotseling verdacht wordt van een dubbele moord, roept veel vragen op. "Hij was altijd heel aardig en werkte hard. Ik had dit nooit achter hem gezocht. Maar hij is nog maar verdachte hé, dus het kan ook zo zijn dat hij het niet heeft gedaan. Je weet het niet", vertelt een man die enkele deuren verderop woont. De slachtoffers van de moord die dinsdag zijn gevonden, zouden zijn ex-vriendin, de Nederlandse Marly S., en haar neef zijn. Met geweld zijn ze om het leven gebracht. Een bewoonster zegt zijn ex-vriendin wel eens in de straat gezien te hebben. "Toen ze nog een relatie hadden, zagen we haar natuurlijk weleens hier in de buurt. Het leek altijd goed tussen ze te gaan. Maar je weet natuurlijk niet wat er in iemand omgaat." Of het hier gaat om het slachtoffer of om een andere ex-vriendin van de verdachte, is niet duidelijk. Zo ging het er dinsdagochtend aan toe in de Borgerhoutlaan: