'Heilig Bruurke vervult wensen van gelovigen', onderzoek zaligverklaring

Gelovigen komen al sinds 1954 naar de kapel van broeder Everardus Witte in Megen. Ze stoppen een briefje in de mouw van het beeld van hem met daarop een wens en ze branden er een kaars. Sindsdien zouden de wensen van duizenden gelovigen zijn verhoord. Een speciaal ingestelde kerkelijke rechtbank gaat nu onderzoeken of dat genoeg reden is om de paus te vragen om het 'Heilig Bruurke van Megen' zalig te verklaren. Dat laat het bisdom Den Bosch weten.

