Heiligverklaring Titus Brandsma maakt diepe indruk op Brabanders in Rome

Vanuit Brabant zijn de nodige mensen afgereisd naar Rome om de heiligverklaring van pater en journalist Titus Brandsma door de Paus bij te wonen. Zoals Guus Hoedema (17) en Frank Schaffels (18) uit Oss, leerlingen van het naar de pater vernoemde lyceum in Oss. "Ik vond het heel indrukwekkend en onvergetelijk om erbij te zijn."

Het Titus Brandsmalyceum, waar Guus en Frank opzitten, niet alleen vernoemd maar ook opgericht door Titus Brandsma. De twee jongens uit Oss weten daarom meer van Brandsma dan de gemiddelde scholier. Ze zijn onder de indruk van wat hij voor Oss heeft betekend en over zijn verzet tegen de nazi's, dat hem uiteindelijk het leven kostte in concentratiekamp Dachau.

Historische dag

Niet alleen de scholieren uit Oss zijn onder de indruk van de heiligverklaring. Bisschop Gerard de Korte van het Bisdom Den Bosch, die ook in Rome is, noemt het een historische dag. Eentje waar we lang op hebben moeten wachten. "Wat mij zo boeit in Titus, is dat hij een intense vroomheid combineert met een grote betrokkenheid in de wereld", zegt de bisschop.

Hij benoemt het opkomen voor de vrije pers, zijn strijd tegen de nazi-dictatuur, dus voor vrijheid en tegen verdrukking. Volgens De Korte zal Brandsma daardoor als heilige binnen maar ook buiten de katholieke kerk zeer gewaardeerd worden.

Leidraad voor anderen

Burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss, is ook van de partij in Rome. "Zo'n heiligverklaring is een van de hoogste eren die je kan krijgen. En wat ik heel mooi vind, is dat je daarmee eigenlijk een leven in het zonnetje zet als een soort leidraad voor andere mensen, daar komen alleen maar goede dingen uit voort."

Over de betekenis van Titus Brandsma voor Oss zegt de burgemeester: "Hij is voor Oss aan de slag gegaan en heeft de fundamenten gelegd voor het jongerenwerk. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bibliotheek en aan het onderwijs. Daarom is hij in 2015 al ereburger van Oss geworden. Dat was al heel bijzonder."