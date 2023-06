Frietbakken in kogelwerende vesten in Cherson: 'Het voelt wel vreemd'

Franky van Hintum uit Helmond en Coen van Oosten uit Waspik zijn opnieuw in Oekraïne om friet te bakken voor de lokale bevolking. Eerder bakten ze nog friet in hun normale schort, maar deze keer dragen ze kogelwerende vesten. Ze staan met hun frietkar in Cherson, dicht bij het front.

“We staan op het centrale plein van Cherson. Aan de andere kant van de rivier Dnjepr zitten de Russen. Om de paar minuten hoor je wel inslagen. Dat is wel een beetje beangstigend”, vertelt Franky in Brabant Vandaag.

Franky en Coen zijn inmiddels wel wat gewend. Ze gingen al tig keer met hun frietkar naar Oekraïne. Toch gaat het ze niet altijd in de koude kleren zitten. “Als je ergens langs rijdt wat kapot geschoten is, dan gaat dat wennen. Maar het moeilijkste is als mensen met tranen in hun ogen wat vertellen bij onze kraam. Dat is het heftigste, dat blijft het meeste bij. Maar dat moet je wel opzij proberen te zetten.”

De frietbakkers zitten dicht bij het front omdat de hulp daar volgens hen het hardst nodig is. Het dragen van kogelwerende vesten wordt ze verplicht door Oekraïense militairen. “Het voelt vreemd om te dragen”, zegt Franky daarover. Onveilig voelt hij zich echter niet. “Militairen houden continu de boel in de gaten. Ze kijken bijvoorbeeld of er drones rondvliegen.”

Toch biedt dat geen enkele garantie, beseft ook Franky. Het gevaar ligt altijd op de loer. Een paar maanden geleden was hetzelfde plein waar de frietbakkers nu staan een inslag. Daar kwamen meerdere mensen bij om het leven.

