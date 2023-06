Duizenden meldingen van geuroverlast op app: 'Dit is een stil protest'

Twee jaar geleden werd hij gelanceerd. Een app van het Brabants Burgerplatform om stank in onze provincie te melden. In die twee jaar zijn er volgens de makers ruim tienduizend meldingen vanuit heel Nederland binnengekomen. Dat komt neer op gemiddeld honderd meldingen per week.

Het kaartje op de app stankopdekaart.nl is vrij duidelijk: veel stankmeldingen worden gedaan in het oosten van Brabant. De meldingen gaan over stallen en mestverwerkers. De initiatiefnemers van de app hebben ook last van stank. “Ik ben de hele dag bezig om te kijken of de ramen en deuren wel of niet open kunnen”, zegt Evert Holman uit Deurne. “Als ik een dag aan zee ben geweest, heb ik niet gekucht. Zodra ik Deurne binnenkom, begin ik te kuchen.”

Holman wijst op de kaart bij Deurne. “Kijk, de veehouderijen liggen als een soort hoefijzer om het dorp heen. Daarom stinkt het ook vaak in het dorp. Het is niet één boer of stal, maar de combinatie daarvan.” Evert maakt deel uit van werkgroep Stop de Stank, een van de actieclubs die onderdeel zijn van het Brabants Burgerplatform. Een organisatie die is opgericht om alle kleinere Brabantse burgeractiegroepen op het gebied van milieu bij elkaar te brengen.