Ruud Brood is de nieuwe trainer van TOP Oss. Hij tekent een contract voor een jaar bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

De 60-jarige Brood begint volgende week aan zijn klus in Oss. Zijn belangrijkste taak wordt om TOP Oss naar een hoger niveau te tillen. De club eindigde het afgelopen seizoen op de 17e plek in de Keuken Kampioen Divisie.

“Ik heb er enorm veel zin in om ons team voetballend naar een plek te krijgen waarin dat duidelijker te zien is. Er zit potentieel in deze club. Aan mij de taak om daar het maximale uit te halen”, zegt Brood in een persverklaring.

Veel ervaring

Met Brood haalt TOP Oss een trainer met ervaring in huis. Hij werkte in het verleden als hoofdtrainer bij NAC, Helmond Sport, Heracles Almelo, Roda JC en ADO Den Haag. Bij PSV was hij drie seizoenen assistent-trainer.

Directeur Linton Posthumus is in zijn nopjes met de aanstelling van Brood. “Hij is een trainer die de competitie goed kent en veel ervaring mee brengt. Dit betekent dat hij alle kennis in huis heeft om bij TOP Oss te gaan bouwen aan een stevig fundament voor de komende jaren.”

Brood is de opvolger van Klaas Wels.

