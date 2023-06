Het verhaal achter de eenzame schoenen langs de snelweg

Een rechtersneaker maatje 36 of een uit de kluiten gewassen linkerschoen. Als je over de snelwegen in Brabant rijdt, heb je ze vast weleens in de berm of op de vluchtstrook zien liggen. In de meeste gevallen gaat het om één van de twee. Het verhaal achter deze eenzame stappers.

Je bent niet de enige voorbijganger bij wie het eenzame schoeisel de wenkbrauwen doet fronsen. Want zeg nou zelf, wie raakt er nu één schoen kwijt? Een ritje over de A58 levert voor de oplettende bestuurder al snel een handvol ontdekkingen op. In de berm bij knooppunt de Stok bij Roosendaal. Wat verderop bij Breda moeten automobilisten een schoen zonder eigenaar ontwijken. “Dit is een bekend fenomeen voor ons”, zegt woordvoerder Joop Kraan van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Eenzame damesschoenen met hoge hakken, afgetrapte kinderschoentjes, modderige klompen, noem maar op. Jaarlijks vissen de weginspecteurs er heel wat uit de berm. In heel Nederland gaat het om honderden verweesde schoenen. Hoeveel het er in Brabant zijn, weet de wegbeheerder niet. “We houden gewoonweg niet bij hoeveel wij er tegenkomen en opruimen."

"Het is niet precies te achterhalen, maar we hebben wel een idee."

Verloren schoenen kunnen gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers zoals motorrijders. Je wilt een sneaker niet tegen het vizier van je helm krijgen. Rijkswaterstaat komt dan ook meteen in actie als een verloren schoen een onveilige situatie oplevert. “De schoen wordt dan snel opgeruimd door de weginspecteur.” Schoeisel dat op een veilige plek in de berm ligt, wordt later met ander zwerfvuil meegenomen en verder verwerkt als afval. Maar waar komen die zielloze schoenen dan toch vandaan? Hoe krijg je het voor elkaar om midden op de snelweg één schoen kwijt te raken? En wie past die schoen? Zelden zie je iemand met alleen een linker- of rechtermuiltje bij het tankstation staan. Rijkswaterstaat vraagt het zich ook regelmatig af. En hoewel het 'niet precies is te achterhalen', heeft de wegbeheerder wel een verklaring voor een groot deel van de schoenen die worden gevonden. “Die zijn waarschijnlijk van vrachtwagenchauffeurs."

"Sommige truckers vinden hun werkschoenen niet prettig om mee te rijden."

Woordvoerder Joop Kraan: “Sommige chauffeurs houden de werkschoenen voor het laden en lossen liever buiten hun schone cabine. Bovendien vinden ze het vaak ook niet prettig om met deze schoenen te rijden. Na het omwisselen blijven de werkschoenen soms op de treeplank van de truck staan. Tijdens het rijden op de snelweg vallen ze er dan af.” Truckers dus die hun cabine als een heilige koe behandelen én af en toe wat vergeten. Maar zij zijn zeker niet de enigen, weet ook Rijkswaterstaat. Al blijft het gissen naar de exacte de oorzaak van hakjes in de berm of peuterpantoffels op de vluchtstrook. Wel lijkt de zomerperiode voor een toename te zorgen. Het kan zijn dat dames hun protserige pumps op een rustplaats langs de weg hebben omgewisseld voor makkelijk zittende slippers. En dat kinderen op de achterbank hun schoeisel per ongeluk uittrappen door het openstaande raam. Het valt ook niet altijd mee om stil te zitten tijdens een lange vakantierit. De eigenaren proberen meestal niet om de verloren schoenen terug te krijgen. Met honderd kilometer per uur moet je maar net het hectometerpaaltje onthouden. Bij Rijkswaterstaat aankloppen heeft doorgaans geen zin. Kijkdagen waarbij het schoeisel staat uitgestald, zijn er namelijk niet. Voor deze zomer geldt dan ook weer: ga je de weg op, pas dan goed op je schoenen.