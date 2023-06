Arthur van der Biezen is de nieuwe advocaat van Ridouan Taghi

Arthur van der Biezen uit Den Bosch is de nieuwe advocaat van Ridouan Taghi. Hij vormt samen met Michael Ruperti en Sjoerd van Berge Henegouwen het verdedigingsteam van Taghi.

Dit meldt Het Parool donderdag. Eerder werd al bekend dat Ruperti Taghi’s nieuwe advocaat werd. Hij heeft zijn team verder aangevuld met Van der Biezen en Van Berge Henegouwen.

Van der Biezen heeft een advocatenkantoor in Den Bosch en Amsterdam. Hij is advocaat sinds 1988. Van der Biezen was raadsman in een aantal bekende Brabantse zaken. Hij stond Wim S. bij in de moordzaak Heidy Goedhart. Ook was hij advocaat in de zaak rond nepverpleger Leroy S. uit Rosmalen. In 2009 werd Van der Biezen een tijd permanent beveiligd vanwege een strafzaak waarin hij advocaat was.

Na de arrestatie van Inez Weski in april zat Taghi zonder verdediging. Weski werd opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na een voorarrest van ongeveer anderhalve maand, is ze nu weer op vrije voeten.

Levenslang geëist

De omvangrijke strafzaak Marengo is inmiddels, ruim vijf jaar na de start, in de afrondende fase. Taghi wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist.

De uitspraak in het liquidatieproces staat gepland op 20 oktober. De rechtbank heeft onlangs laten weten dat die planning nog altijd overeind staat, maar diverse advocaten, onder wie Ruperti en Weski's zoon Guy, hebben daar openlijk hun twijfel over uitgesproken.