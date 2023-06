Geuroverlast opsporen met hulp van de neuzen van studenten

Computers kunnen veel, maar een menselijke neus nabootsen, is nog niet gelukt. Tenminste, als we Paul Hubers van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant moeten geloven. In de jacht op geuroverlast wordt geavanceerde apparatuur gebruikt. Maar zonder de miljoenen receptoren in de menselijke neus is Paul nergens. Dus zitten in het laboratorium studenten en gepensioneerden te snuffelen aan Brabantse luchtjes.

Volgens Hubers neemt het aantal mensen dat overlast heeft juist af de laatste jaren. “Terwijl de industrie toeneemt.” In 2021 kwamen ruim 2800 klachten binnen, in 2022 waren dat er ruim 1900. Dit jaar zijn er tot nu toe ruim 500 klachten binnengekomen. "In Tilburg hebben we klachten over een industrieterrein van 400 naar onder de 100 gekregen."

Is geuroverlast een groot probleem in Brabant? Als je de app stankopdekaart.nl moet geloven wel. Sinds de lancering twee jaar geleden zijn er tienduizend meldingen gedaan, bij zowel de app als de drie Brabantse omgevingsdiensten. Dat zijn 100 meldingen per week, zeggen de initiatiefnemers van de app.

Volgens Hubers heeft de helft van de omgevingsklachten in Brabant te maken met geur. Zijn dienst stuit regelmatig op heftige emoties of onwetendheid. “Dan is er iets mis aan onze kant. We hebben veel geïnvesteerd in communicatie met mensen. We hebben ze nodig om inzicht te krijgen in overlast. Zonder contact met omwonenden is onze geurmeting waardeloos. We beginnen nooit een geuronderzoek zonder te overleggen met de omwonenden.”

Het mag van de overheid af en toe een beetje stinken in Brabant. “Eén van de normen is dat je gedurende 2 procent van alle uren in een jaar de geur accepteert.” Overlast is subjectief en gaat soms hand in hand met heftige emoties. “Zeker als mensen denken dat hun gezondheid in gevaar is. Dat ze van alles en nog wat inademen. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.”

En we hebben verschillende neuzen, volgens Hubers. “Ik heb meegemaakt dat een vrouw iedere dag klaagde over geuroverlast, terwijl haar man niets rook. Maar dan gaan we toch onderzoek doen.”

En dan zit er een groepje van zes snuivers met verschillende soorten neuzen in een laboratorium klaar. Ze mogen een uur van tevoren niets meer eten of roken. In een schoorsteen of op een dak wordt een luchtmonster genomen met een ballon. Er worden drie monsters genomen binnen anderhalf uur. Binnen 28 uur moeten de snuffelaars aan de slag. In het laboratorium ruiken ze dan aan bekers met daarin de lucht.