Statiegeldjagers zorgen in steeds meer plaatsen voor rotzooi

Sinds de invoering van statiegeld op blikjes hebben steeds meer gemeenten last van zogenaamde statiegeldjagers. Dat blijkt uit en rondgang van Omroep Brabant. Deze mensen zoeken blikjes en flesjes in prullenbakken en vuilniszakken die aan de straat worden gezet. In verschillende gemeenten wordt naar oplossingen gezocht, maar dat blijkt niet zo makkelijk.

Vuilnisbakken worden opengebroken, zakken worden opengescheurd en afval wordt uit vuilnisbakken gehaald. In Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Helmond, Reusel-de Mierden en Roosendaal zien ze dat dit veel rotzooi oplevert.

Sinds de invoering van statiegeld op flesjes en sinds april dit jaar ook op blikjes, hebben ze er in de gemeente Breda steeds meer last van. "Het werk van onze medewerkers wordt soms zelfs moeilijk gemaakt door mensen die statiegeldflesjes en blikjes zoeken", zegt een woordvoerder van de gemeente Breda.

Mislukte proeven

De gemeenten zoeken dan ook naar oplossingen. Een daarvan is het plaatsen van een speciale doneerringen rondom de prullenbakken. Mensen die het statiegeld aan een ander gunnen, kunnen daar flesjes en blikjes achterlaten.

Breda was de eerste gemeente in Nederland die een proef deed, maar het resultaat viel tegen. "Na afloop besloten we om de doneerringen niet op andere plekken in de stad te hangen. Er werd te weinig gebruik van gemaakt."

Ook in Eindhoven is een test gedaan met de doneerringen in een aantal parken. Daaruit bleek dat de ringen niet of nauwelijks werden gebruikt voor statiegeldflesjes of -blikjes. Er werd wel ander afval gevonden in de ringen en er verdwenen zelfs een aantal ringen. Daarom is de proef niet uitgebreid naar de rest van de stad.

Weinig bekendheid

Ook Eindhoven heeft steeds meer statiegeldjagers sinds de invoering van statiegeld op blikjes en dat zorgt voor meer rommel in de stad. Daarom zoekt de gemeente samen met andere partijen naar een oplossing. De doneerring kan hier ondanks de mislukte proef in 2022 toch een onderdeel van zijn. Dat antwoorden B en W op raadsvragen van de PvdA.

De gemeente Den Bosch heeft nog geen overlast van de statiegeldjagers. Het is moeilijk te zeggen of dat door de doneerringen komt die op vier verschillende plekken in de stad hangen.

"Ook daar zien we geen toename van zwerfafval. Dat kan zijn omdat de doneerringen weinig worden gebruikt of doordat de statiegeldflesjes of -blikjes juist worden meegenomen uit de ringen, wat ook de bedoeling is", zegt een woordvoerder.

Volgens initiatiefnemer Eric Weekamp zorgt onbekendheid ervoor dat de doneerring nog geen ongekend succes is. Volgens hem is de plek heel belangrijk en helpt het als gemeenten er wat aandacht aan besteden.

Misschien dat het in Roosendaal wel een succes wordt. Daar zijn de ringen in productie en worden ze naar verwachting in juli opgehangen.

LEES OOK: 'Briljant idee', maar rekje om afvalbak voor blikjes en flesjes flopt toch