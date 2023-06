'Briljant idee', maar rekje om afvalbak voor blikjes en flesjes flopt toch

Statiegeldjagers houden in steeds meer plaatsen een leuk zakcentje over aan het inleveren van rondslingerende flesjes en blikjes. Toch lijkt er in Breda weinig interesse in dit verdienmodel. De stad begon als eerste in Nederland een experiment met speciale houders rond afvalbakken. Mensen kunnen lege blikjes en flesjes daarin zetten, waarna anderen ze kunnen inleveren. Een goed idee, maar ze worden nauwelijks gebruikt.

Voor de een is het gemakzucht. Een ander vindt het te vies om een leeg, plakkerig frisdrankblikje of petflesje helemaal mee naar huis te nemen. Verpakkingen belanden nog steeds op straat. In de afvalbak gooien is natuurlijk altijd beter, maar het statiegeld had er juist voor moeten zorgen dat blikjes en petflesjes worden ingeleverd bij een automaat.

Het principe is simpel. In de metalen ring zitten gaten waarin mensen hun lege flesje of blikje kunnen achterlaten. Voorbijgangers die wel tijd en zin hebben, kunnen het leeggoed eruit pakken en inwisselen bij een statiegeldautomaat. Een win-winsituatie, zou je denken.

Toen er in 2021 statiegeld op petflessen werd ingevoerd, startte de gemeente Breda een proef met statiegeldrekjes rondom afvalbakken. De wethouder noemde het idee van wereldverbeteraar The Happy Activist destijds 'briljant'. De eerste tien rekjes werden opgehangen in de Willemstraat, de drukke route tussen het Centraal Station en het centrum van de stad.

Het systeem is in Duitsland al jaren erg succesvol is en veel steden in Nederland experimenteren ermee. Toch verliep de test in Breda ‘niet volgens verwachting’, zo laat een gemeentewoordvoerster weten. “Er werd te weinig gebruik van gemaakt. Na de proef in de Willemstraat is besloten de statiegeldrekjes niet op andere plekken in de stad te hangen.”

Waarom het ‘gratis geld’ in Breda niet werkt, blijft een raadsel. Begrijpen de passanten niet waar het rekje voor bedoeld is? Of zijn ze zelfs te lui om hun blikje of flesje in die ring te zetten? “Experimenten mogen anders lopen dan verwacht en we staan uiteraard ook open voor andere slimme ideeën die we kunnen uitproberen", zegt de woordvoerster.