Zware regenbuien zorgen voor topdrukte op Brabantse wegen

De zware regenbuien van donderdagmiddag zorgden voor veel files. Vooral in het westen van Brabant was er aan het einde van de middag opvallend veel langzaam rijdend verkeer, zag Rijkswaterstaat. Brabant telde rond kwart voor zes 67 files van in totaal zo'n 450 kilometer.

Volgens Rijkswaterstaat kwam dat met name door de weersomstandigheden. In Brabant heeft het KNMI tot middernacht code geel uitgeroepen wegens hevige regenval.

Op de A17 was het aanschuiven. Zowel van Roosendaal richting Bergen op Zoom als van Standdaarbuiten richting het noorden. Sluipwegen raakten ook verstopt omdat veel verkeer probeerde om te rijden. De A58 van Roosendaal naar Breda was ook veel drukker dan anders in de avondspits.

Druk in Breda

Opvallende drukte was er verder rond Breda, onder meer op de A16. In Breda stond op sommige plekken het verkeer muurvast, zoals op zuidelijke rondweg. Op de rijksweg tussen Breda en Rijen was het ook aanschuiven in beide richtingen. Verder was het filerijden op de A27.

De afgesloten Haringvlietbrug zorgt dagelijks voor fileproblemen op de snelwegen en binnenwegen. "Het is een beetje een combinatie van factoren", licht een woordvoerster van de ANWB toe. Daarnaast wijst zij erop dat het donderdag is, traditioneel de drukste dag van de week op de weg.

Veel regen

Opvallend genoeg zijn de problemen niet het grootst waar het het hardst regent. "We zien de grootste drukte in het zuidwesten, terwijl in het zuidoosten de meeste regen valt."

Het KNMI verwacht vooral in het oosten van Brabant veel regen. Plaatselijk kan er donderdagavond meer dan vijftig millimeter vallen.