Mike Teunissen is de derde Brabantse deelnemer aan Tour de France

Mike Teunissen gaat met de Belgische wielerploeg Intermarché-Circus-Wanty mee naar de Tour de France. De Rosmalenaar deed twee jaar geleden voor het laatst mee, toen nog als renner van Jumbo-Visma. Teunissen komt in de Tour zijn provinciegenoten Danny van Poppel en Mathieu van der Poel tegen.

Teunissen won een rit in de Tour van 2019 en droeg twee dagen de gele leiderstrui. In 2017 en 2021 deed hij ook mee aan de grootste wielerronde ter wereld.

Teunissen won na zijn etappewinst in 2019 niets meer, maar daar kwam in mei 2023 verandering in. Hij pakte een etappe in de Ronde van Noorwegen en zijn ploeg heeft hem mede daarom meegenomen.

Kopman in zijn ploeg is Louis Meintjes. De Zuid-Afrikaan eindigde al drie keer in de top 10 en krijgt gezelschap van onder anderen de Eritreeër Biniam Girmay, die op succes hoopt in de sprintetappes. De Duitser Georg Zimmermann moet Meintjes in de zware etappes bijstaan.

Girmay, die vorige week een rit won in de Ronde van Zwitserland, wordt naast Teunissen bijgestaan door de Fransman Adrien Petit. De voormalige Portugese wereldkampioen Rui Costa doet voor de tiende keer mee aan de Tour. Hij won tot dusverre drie etappes in de Tour. De Fransman Lilian Calmejane en de Nieuw-Zeelander Dion Smith maken de Tourploeg van Intermarché compleet.

"Onze ambitie in deze Ronde van Frankrijk is om een ritzege te behalen en een renner in de top 10 van het klassement te hebben", stelt ploegleider Aike Visbeek.

LEES OOK: Vriendin van Danny van Poppel mag mee op trainingskamp: 'Ploeg denkt mee'