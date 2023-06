Scholen stoppen met de inhuur van uitzendkrachten: 'Wij zijn er klaar mee'

Alle besturen van middelbare scholen in Brabant stoppen per direct met het inhuren van tijdelijke uitzendkrachten. Ze vinden het niet kunnen dat uitzendbureaus docenten wegkapen bij scholen en vervolgens als invalkracht aanbieden. “We zijn dan zestig procent meer geld kwijt. Dat kan niet met geld dat voor onderwijs bestemd is. Wij zijn er klaar mee,” zegt Martin van den Berg, van het Christiaan Huygens College in Eindhoven, hij spreekt namens alle schoolbesturen.

Scholen zetten normaal gesproken invalkrachten in om te vervangen bij bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte. De lessen kunnen dan gewoon doorgaan. In Brabant gaat het om honderden tijdelijke medewerkers. Maar volgens Van den Berg zijn uitzendbureaus zoals Maandag flink bezig om leraren weg te halen bij de scholen zelf. “Dat kan natuurlijk niet. Het kan niet zo zijn dat je van het lerarentekort je business maakt door ze van de markt af te halen en ze vervolgens weer aan ons te gaan verhuren. Met een flinke opslag."

Volgens Van den Berg wordt er via reclamecampagnes maar ook op de scholen zelf gevraagd of leraren willen overstappen naar het uitzendbureau. “Ik vind het ongepast. Ik weet dat ze openlijk werven nu. Dat doen ze via via of ze benaderen medewerkers direct met de vraag of ze voor het uitzendbureau komen werken. Er wordt ze van alles geboden. Ik zie dat bij mij de kosten daardoor met zestig procent gaan toenemen. Er lekt gewoon geld weg. Dat is bedoeld voor onderwijs. Niet om uitzendbureaus te spekken.”

Dus stoppen de Brabantse scholen ermee. Dat schrijven ze in een brief naar de uitzendbureaus die onderwijspersoneel leveren. Alle middelbare scholen, dat zijn er tientallen, hebben de brief ondertekend. De oplossing is volgens hen om de docenten gewoon in dienst te nemen. “Laat ze maar komen. We hebben ze gewoon nodig. Brabant maakt nu een statement, maar dit speelt in heel Nederland.”

Zelfs als er een griepgolf komt, gaan de scholen dus geen uitzendkrachten meer inhuren. Er is een andere oplossing gevonden. “Mensen die met pensioen gaan, vragen we of ze nog wel eens mogen bellen. Die hebben we ook voor de klas staan. Daar lossen we het mee op. Soms zetten we een derde- of vierdejaars student voor de klas, die bijna klaar is met de opleiding. Dat kan ook onder bepaalde voorwaarden. Ook vragen we medewerkers of ze tijdelijk meer willen werken.”