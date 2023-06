Deze oud-militairen denken nog iedere dag aan hun buitenlandse missie

Stephanie Verhoef (38) uit Rosmalen en Jaap Constandse (95) uit Roosendaal zijn oud-militair, zij hebben zich ingezet voor de vrede. Zaterdag is het Veteranendag en krijgen zij een landelijk dankjewel voor hun bewezen diensten. Toch is er geen dag waarop Stephanie niet denkt aan de missie in Afghanistan. Zij raakte ernstig gewond bij een raketaanval: “Ik heb hier elke dag nog fysiek en psychisch last van.”

Een raket was op de douchecabine gevallen, maar Stephanie had geen idee wat er was gebeurd. “Ik maakte me op dat moment vooral druk omdat ik naakt was en dat iedereen me kon zien.”

Stephanie was 17 toen ze in dienst ging. Op 21-jarige leeftijd ging ze op missie naar Afghanistan waar het na een maand misging. Na een rondje hardlopen, ging ze douchen. “Tijdens het haren wassen, hoorde ik een harde knal en ik voelde een klap op m’n hoofd. Ik voelde tintelingen door heel m’n lijf en hoorde een piep in m’n oren.”

Ze werd met spoed geopereerd en moest de missie verlaten. Zelf had ze het idee dat ze echt nog wel nuttig kon zijn in Afghanistan. “Ik baalde enorm, wilde heel graag blijven. Ik heb nog gezegd dat ik echt wel iets kon doen, desnoods met één vinger wat typen.”

Ook Jaap Constandse uit Roosendaal ging terug naar de plek waar hij gediend heeft. Hij is inmiddels 95. In 2016 ging hij met zijn kleinzoon naar Korea, waar hij in 1952 diende. “Dat vond ik de moeite waard. Dat mijn kleinzoon kon zien waar ik geweest was en dat ik er over kon praten. Destijds zag je zestig kilometer van de frontlijn geen mens. En als je ziet wat het nu is: een bloeiend en welvarend land. Dat geeft je het gevoel dat je het goed hebt gedaan.”

Ook het Koreaanse volk heeft hem versteld doen staan. "Mensen die je op straat zien en naar je toekomen om je te bedanken. Dat is toch gek. Ik kan me niet voorstellen dat wij in Nederland op een Engelsman afstappen om hem te bedanken."

Hij leerde in zijn diensttijd dan ook een belangrijke les die hij graag aan mensen wil meegeven: "Stel een deel van jezelf beschikbaar aan de samenleving. Je bent er niet alleen maar om voor jezelf te leven.”

