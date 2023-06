Overval op tankstation mislukt: ‘Snap niet dat mensen het nog proberen'

Twee gemaskerde daders hebben donderdagnacht een BP-tankstation aan de snelweg A58 bij Rucphen overvallen. Ze hebben flinke schade aangericht meer gingen uiteindelijk zonder buit naar buiten. Tim Schoenmakers van de Belangenorganisatie Tankstations (BETA) snapt niet dat er nog geprobeerd wordt om een tankstation te overvallen. “Er is niks te halen. De meeste aankopen worden gepind én je staat met je gezicht heel duidelijk op camera.”

In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen de overvallers binnen. Ze probeerden het glas van de balie te vernielen, zo laat de politie weten. Toen een medewerker hen aansprak vluchtten ze naar buiten. Een kapotte ruit bij de kassa is vrijdagmiddag de stille getuige van de mislukte overval.

'Gelegenheidsboefjes'

Het verbaast Schoenmaker dat er een overval is geweest bij een tankstation aan de snelweg. “Dat is wonderlijk. Het aantal overvallen daalt al jaren én overvallen langs de snelweg zien we eigenlijk nooit meer.”

Schoenmakers schetst een beeld van jongens tot twintig jaar die zwaaiend met een mes en met een muts over het hoofd hopen op een paar honderd euro. “Het zijn gelegenheidsboefjes en die zie je eigenlijk niet op de snelweg. Daar kom je niet met je scooter.”

De cijfers zijn duidelijk:

2018: 55 overvallen op tankstations

2019: 53

2020: 45

2021: 29

Die daling is logisch, stelt Schoenmakers. “Er is steeds minder te halen voor overvallers. Twintig jaar geleden deden we nog bijna alles contant. Nu rekenen we alleen het pakje sigaretten en het blikje energydrink nog contant af.”

Volgens de belangenorganisatie wordt 70 procent van alle betalingen digitaal betaald. “En dan hebben we het eigenlijk alleen over de kleine betalingen, want tanken wordt bijna altijd met de bankpas betaald.”

Sigaretten meest kostbare

Er is nog een reden dat het niet slim is om een tankstation te overvallen. “Overal hangen camera’s. Je staat meteen met je gezicht op beeld.” Dat wordt bij de BP aan de A58 ook meteen duidelijk gemaakt met een grote sticker bij de ingang. “Vroeger hadden we videobanden nodig, nu kijkt de politie gewoon mee.”

De schade die daders aanrichten staat niet in verhouding met de buit. “In dit geval is het kogelwerende glas kapot. Maar ook de psychische schade voor de werknemer is groot. Je zit dan wel achter glas in een hokje, maar het is heel intimiderend.” En de buit? “Die is meestal heel erg klein. Als ze geluk hebben honderd euro en wat sigaretten, want dat is het kostbaarste wat er te halen valt.”