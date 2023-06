Flinke crash motorcoureur Van den Goorbergh: 'Grootste uit m'n carrière'

Motorrijder Zonta van den Goorbergh uit Breda is vrijdag bij trainingen voor de TT van Assen gecrasht. De 17-jarige coureur, die uitkomt in de Moto2-klasse, ging hard onderuit, net na de Geert Timmer Bocht. Terwijl zijn motor rondstuiterde, lag Van den Goorbergh op de grond waarbij hij nog een stukje doorgleed door de snelheid.

Hij kon net voorkomen dat de motor op hem landde. Op beelden is te zien dat de coureur vrijwel meteen weer overeind staat.

"Het is een beetje raar. Ik voelde me snel, het ging echt goed", zei de coureur bij Ziggo Sport na het teruggezien van de beelden. Ook na het zien van de video begrijpt hij niet wat de crash op een recht stukje tussen twee bochten in veroorzaakte. "Het is een ongebruikelijke plaats om te vallen. Het lijkt alsof de voorkant een bobbeltje heeft, waardoor beide wielen van de grond afkomen en dat word ik van de motor afgegooid."

Het gaat ondanks de zware crash goed met de Bredanaar. "Ik heb nog wel trillende handen. Het was was een van de grootste crashes ooit in mijn carrière", aldus de 17-jarige motorcrosser die al sinds zijn jeugd rijdt.

Vader Jurgen

Zonta is de zoon van Jurgen van den Goorbergh uit Breda, de laatste Nederlander die furore maakte in de koningsklasse van het wegracen. Zonta debuteerde vorig jaar in de Moto2 en was toen de jongste coureur. Vorig weekeinde eindigde Van den Goorbergh bij de Grote Prijs van Duitsland als achttiende.