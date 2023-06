Eenzame opsluiting en te vaak in de boeien: 'Bewind PI Vught is te streng'

De manier waarop gevangenen op verschillende afdelingen van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught worden vastgehouden, is te streng. Dat zegt het anti-foltercomité (CPT) van de Raad van Europa. Zo zouden gevangenen bijvoorbeeld te veel tijd alleen in hun cel door moeten brengen en handboeien moeten dragen als dat niet nodig is.

De veiligheidsmaatregelen in onder meer de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), het zwaarst bewaakte deel van de PI, werden eerder juist nog aangescherpt. Met name sinds de komst van Ridouan Taghi ligt de gevangenis onder een vergrootglas. Zeker nadat bleek dat Taghi meerdere ontsnappingspogingen zou hebben beraamd. Eerder pleitte Taghi's advocaat Thomas van der Horst al voor een versoepeling van de veiligheidsmaatregelen. Zo heeft de vermeend topcrimineel geen enkel contact met medegevangenen en mag hij ook zelden tot nooit bellen met familieleden. Die maatregelen gaan te ver, vindt nu ook het CPT. Het comité, dat de gevangenis in mei bezocht, eist dat het gevangenisregime wordt verbeterd. Naast de EBI, geldt dat ook voor de terroristenafdeling en de afdeling waar zeer agressieve gevangenen zitten. Eenzaamheid

Misschien wel het belangrijkste punt is het voorkomen van eenzame opsluiting. Op dit moment moeten sommige gevangenen soms weken tot maanden 23 uur per dag in hun cel doorbrengen. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International stellen eenzame opsluiting gelijk aan marteling. Daarnaast zouden gevangenen te vaak handboeien moeten dragen. Dat is volgens het CPT onnodig, aangezien ook de delen buiten hun cellen bewaakt worden. Verder waren er nog klachten over taalgebruik en respectloos gedrag van bewakers. Van lichamelijk geweld zou, ondanks eerdere klachten, geen sprake zijn.