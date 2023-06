Yke nam psychotische Izzy in huis maar werd vermoord: cel en tbs geëist

Alle rode vlaggen werden genegeerd. Twaalf keer was aan de bel getrokken bij hulpverleners, maar toch ging het fout. Op 18 oktober stak Izzy P. in Tilburg de 35-jarige Yke Engel dood met 38 messteken. En dat terwijl hij bij Yke en haar zoontje mocht wonen. Zij zorgde voor hem omdat hij door zijn psychose en schizofrenie niet goed voor zichzelf kon zorgen.

Vrijdag werd voor de rechtbank in Breda een celstraf en tbs geëist tegen de 30-jarige Izzy. Daar bleek dat Yke hem wilde helpen en niet aan zijn lot wilde overlaten. Izzy verkeerde in een psychotische toestand, die nog eens werd versterkt doordat hij flink blowde.

Izzy woonde eerst bij zijn neef, maar na een ruzie kon hij daar niet meer blijven. Yke woonde met haar zoontje van toen 7 jaar oud in een huurhuis aan de Professor Godschalkstraat en in februari 2022 trok Izzy bij haar in. De twee kenden elkaar al, omdat de vriendin van de neef een goede vriendin van haar was.

Gevaarlijk

Yke had na haar scheiding geen relatie met Izzy, zo zei ze steeds, maar ze deelden wel het bed met elkaar. Vrienden en familie waarschuwden haar voor Izzy. Al haar geliefden hadden wel door dat hij gevaarlijk was. Niet alleen voor zichzelf, maar zeker ook voor Yke. Maar Yke wilde Izzy niet in de steek laten. Iemand moest hem helpen.

Op de ochtend van 18 oktober ging het fout. Izzy was die ochtend paranoïde. Hij had het idee dat er mensen in huis waren geweest en dat er spullen waren verplaatst. En dat maakte hem boos. Hij pakte een mes uit de keuken en ging naar de eerste verdieping.

Plas bloed

Toen hij door de deur van de slaapkamer van Yke’s zoontje keek, zag hij Yke. Zij werd een beetje wakker en glimlachte naar hem en dat maakte Izzy woedend. Hij liep naar binnen en stak Yke in de hals. De vrouw stribbelde nog tegen, maar was kansloos tegen een razende Izzy. Yke werd 38 keer gestoken, waarvan meer dan de helft in hoofd en hals.

In de slaapkamer van haar zoon stierf Yke in een grote plas bloed. Izzy ‘kwam weer op aarde’ en besefte wat hij gedaan had. Hij belde zelf 112 en vertelde dat hij Yke had gedood.

Emotioneel betoog

In de rechtszaal hielden de vader, moeder en zus van Yke een emotioneel betoog. En ook de zoon van Yke, inmiddels 8, had een briefje geschreven, waarin hij schreef hoe erg hij zijn moeder mist.

Zij zijn hun dochter, zus en moeder kwijt en kampen nog dagelijks met de gevolgen. Tijdens alle betogen gaf Izzy geen enkele blijk van emotie. Wel zei hij dat het verschrikkelijk vindt en dat het zo erg is omdat het Yke's wens was dat hij geholpen zou worden.

'Nu pas hulp'

Yke’s zus vertelde hoe de 18e oktober hun leven had verwoest. Hoe erg het is dat Yke werd vermoord door degene voor wie ze alles deed en wie ze zo graag opgenomen zagen worden. Yke’s vader was boos op de instanties en hekelde het systeem. Want nu pas wordt Izzy geholpen en niet toen het echt nodig was, zo hield hij de rechters voor.

Een psycholoog en psychiater hebben de geboren Antilliaan onderzocht. Zij adviseren om de man tbs met voorwaarden te geven als straf. De officier van justitie vond dit echter te weinig. Tbs met dwangverpleging is voor Izzy, volgens hem, meer op zijn plaats, omdat de kans op herhaling heel groot is. Als Izzy in de toekomst weer in een psychose komt en gaat blowen, kan het zomaar weer fout gaan.

Schadevergoeding

Behalve de tbs met dwangverpleging eiste justitie ook nog zes jaar celstraf. Izzy had kunnen weten, vindt justitie, dat zijn psychose erger zou worden als weer ging blowen. Door zijn ervaring met een eerdere psychose had hij dat moeten weten. Hij heeft Yke met bruut geweld gedood in haar eigen huis en een groot gat geslagen in haar familie. Yke moet onvoorstelbaar bang zijn geweest, zo betoogde de officier.

De familie eist in totaal zo’n twee ton schadevergoeding.

De uitspraak in deze zaak is op 14 juli.