Mike (33) heeft na 12 jaar nog steeds Q-koorts: 'Gaat maar niet over'

In 2011 liep Mike van den Nieuwenhof (33) uit Nuland Q-koorts op. Hij heeft daar nog steeds last van. "Mijn kinderen vragen soms of ik ergens mee naartoe ga. Ik wil niet steeds zeggen dat ze maar met hun moeder moeten gaan. Maar als ik meega, zit ik er soms als een zestiger bij", aldus Mike die ernstige vermoeidheidsklachten heeft.

Mike is vader van een tweeling van 5. Hij heeft een kantoorbaan en werkt vier dagen per week. "Toen ik net besmet was, kon ik hooguit een paar uur per dag werken. Dat is dus vooruitgegaan maar dat heeft jaren geduurd. En het is nog steeds niet zoals het moet zijn, voor iemand van mijn leeftijd." Om geestelijk en lichamelijk sterker te worden heeft hij een revalidatietraject gevolgd.

Mike is niet de enige met aanhoudende klachten, zo blijkt uit onderzoek van het Erasmus ziekenhuis en Q-support, gespecialiseerd in de nazorg voor patiënten met Q-koorts. Jaren na hun besmetting hebben patiënten 19 gezondheidsklachten, waaronder ernstige vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen en lichamelijke uitputting. Veel patiënten zijn gestopt met werken.

Het onderzoek laat ook zien dat studie, sport, sociale contacten en hobby’s sterk onder druk staan. Mike herkent dat. "Soms wil ik met collega's of vrienden afspreken en dan gaat dat niet. Je moet een verjaardag overslaan of kunt niet met je jonge kinderen op pad. Ik zie de toekomst somber in. Ik ga soms om zeven uur 's avonds naar bed, tegelijk met de kinderen. Ik hoop dat het ooit overgaat, maar na al die jaren is er nog altijd geen doorbraak wat medicijnen betreft", vertelt Mike.

