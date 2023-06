112-nieuws: bestuurder belandt in de sloot • flink stuk berm in brand

22.26

Een bestuurder is vanavond gewond geraakt nadat hij met zijn auto in de sloot belandde. Op de A59 nam hij de afrit om de N261 op te gaan toen hij de macht over het stuur verloor. De auto raakte in de slip, sloeg over de kop en kwam in de sloot tot stilstand. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De oprit is afgesloten en de auto wordt uit de sloot getakeld.