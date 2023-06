112-nieuws: brand gemeld bij bos in Son • auto slaat over de kop op A2

07.27

Een quad is donderdagavond in beslag genomen door de politie in Breda. Dat maakte de politie gisteravond bekend. Agenten zagen rond kwart over negen 's avonds twee quads over de Vlaanderenstraat in Breda rijden. Ze werden bestuurd door twee mannen die allebei geen helm droegen. Bij het zien van de politie gingen zij er snel vandoor, richting de Deinzestraat. De agenten zetten de achtervolging in. Een man koos eieren voor zijn geld en liet zijn quad achter. Hij vluchtte de wijk in. De ander verdween uit het zicht.