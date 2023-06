Steekpartij na hockeyfeest: 'Ex-voorzitter belaagd door een groep jongeren'

De steekpartij vrijdagnacht op het terrein van het Dr. Mollercollege in Waalwijk heeft mogelijk te maken met een feest dat diezelfde avond werd gehouden bij Hockeyclub Waalwijk. Die club ligt op steenworp afstand van de school.

"Volgens getuigen zou de ex-voorzitter van de hockeyclub bij het naar huis gaan buiten belaagd zijn door een groep onbekende jongeren", zo laat een politiewoordvoerder zaterdagochtend weten. "Toen leden van de club dit in de gaten kregen, zijn zij naar buiten gegaan en zou de vecht- en steekpartij ontstaan zijn."

Rond twee uur 's nachts werd de steekpartij gemeld bij de politie. Die kwam met meerdere eenheden naar het terrein van het Dr. Mollercollege.

Mes

De steekpartij gebeurde op de plek waar normaal gesproken de fietsen van de scholieren worden neergezet. Daar werd vervolgens ook een mes gevonden, bevestigt de politiewoordvoerder.

Het zwaargewonde slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De andere twee gewonden zijn in een ambulance behandeld. Een van de drie slachtoffers zou 20 jaar oud zijn, een ander 17. Van het derde slachtoffer is de leeftijd niet naar buiten gebracht.

'Aangeslagen en emotioneel'

"Veel jongeren waren aangeslagen en emotioneel na de steekpartij", zag een 112-correspondent.

