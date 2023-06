De zonkracht is hoog: dit is wat je moet weten

De zonkracht is met 7 of 8 enorm dit weekend, waarschuwen meteorologen. Maar wat betekent dat eigenlijk? En waarom is dat belangrijk om te weten? Dat zijn goede vragen, want over de zon bestaan veel misverstanden. "Bruin worden? Dat is eigenlijk een teken van zonschade."

Ron Vorstermans Geschreven door

Om maar bij die eerste vraag te beginnen: wat doet zonkracht nou precies? Meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza kan daar kort over zijn. Zonkracht geeft aan hoe sterk het directe zonlicht is dat op onze prachtige provincie neerdaalt.

“Hoe hoger de zon, hoe sterker de zonkracht."

“De zonkracht is het sterkst in de middag, een aantal uur, omdat de zon dan op het hoogste punt staat”, legt de meteoroloog uit. “Hoe hoger de zon, hoe sterker de zonkracht. Vandaag en met name morgen is het onbewolkt, dus je krijgt dan de volledige zonnestraling op je huid.” En dan kom je bij die andere vraag: waarom is dat belangrijk? Nou, sterk zonlicht wil je simpelweg vermijden omdat die straling slecht is voor je huid en huidkanker kan veroorzaken. Goed insmeren dus, maar het makkelijkste is gewoon om uit de zon te gaan. “De zon levert ultraviolette straling”, vertelt Klaasen. “Een hoge zon betekent dus meer zonkracht én meer uv-straling die de aarde bereikt. En daar zit het probleem. Die zogeheten uv-straling heeft een schadelijke werking.”

"Een zonnebril is altijd het advies."

Als je huid vaak verbrand kan er bijvoorbeeld huidkanker ontstaan. Sterker nog, huidkanker heeft bijna altijd te maken met zonlicht. “En je kunt ook staar krijgen van kijken in de zon. Een zonnebril is altijd het advies”, zegt Klaassen. Lekker bruin worden moet je dus eigenlijk niet doen bij een hoge zonkracht. Maar dat is toch het doel van veel mensen als ze in de zon gaan zitten. Zonnebrandcrème moet voorkomen dat je verbrandt. Toch gaat het daar al een klein beetje mis, vertelde dermatoloog Sharon Dodemont in een eerder artikel van Omroep Brabant.

"Pas als deze schade heel groot is, wordt je huid rood."

“Je wordt bruin doordat je lichaam extra pigment aanmaakt. Dat doet je lichaam om zichzelf te beschermen, omdat het merkt dat er schade is. Pas als deze schade heel groot is, wordt je huid rood. Als je bruin bent, is dat eigenlijk gewoon huidschade. Bruin worden is dus slecht voor je." Ook over de bescherming van zonnebrand bestaan veel misverstanden. Veel mensen weten niet echt wat de factor, zoals je vaak leest op de verpakking, nou echt betekent. "De factor zegt eigenlijk hoeveel je langer in de zon kunt zetten." Stel je kunt 10 minuten in de zon zitten tot je verbrandt. Als je dan factor 30 smeert, kun je 300 minuten in de zon zitten.

"Mensen smeren vaak te dun."