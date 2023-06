Vermoeide Maarten van der Weijden eindigt Elfstedentriatlon dag later

Maarten van der Weijden is al bijna een week bezig met zijn elfstedentriatlon. De bedoeling was dat hij op zaterdagmiddag klaar zou zijn, maar dat gaat hij niet redden. "Hij zal nu eerst in Dokkum nog een slaapmoment moeten pakken", zegt zijn woordvoerder.

De olympisch kampioen, die in Vught woont, zou eigenlijk zaterdag aankomen in Leeuwarden, maar hij is te vermoeid om de tocht af te maken. Wanneer hij dan wel gaat finishen is volgens de woordvoerder nog niet te zeggen. "Dat ligt aan de slaap die hij krijgt. Mogelijk wordt het zondagochtend, maar of het de vroege of late ochtend wordt, durf ik niet te zeggen."

De triatlon

De tocht waar Van der Weijden mee bezig is bestaat uit 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer wandelen, met zo min mogelijk slapen en rusten tussendoor. Met de elfstedentriatlon haalt de zwemmer geld op voor kankeronderzoek. Op dit moment staat de teller op 1,3 miljoen euro.

Het is niet de eerste keer dat de kampioen zich inzet voor dit doel. In 2018 moest Van der Weijden vroegtijdig opgeven toen hij een elfstedenzwemtocht hield. Het jaar daarop zwom hij hem wel uit in 75 uur. In 2021 waagde hij zich zelfs aan twee acties. Een thuistriatlon, in en rond zijn eigen huis. En hij haalde 80.000 euro op met een vier dagen durende zwemtocht.

