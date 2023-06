Burenruzie mondt uit in steekpartij: vrouw (60) zwaargewond

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Volgende Vorige 1/4 Vrouw zwaargewond bij steekpartij

Bij een steekpartij in een appartement in de Trompstraat in Helmond is zondagmiddag een 60-jarige vrouw ernstig gewond geraakt. Een verdachte van 33 is aangehouden. Het gaat om een bewoner van hetzelfde appartementencomplex, zo maakte de politie maandag bekend.