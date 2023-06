Langlopende ruzie mondt uit in steekpartij: 'Ze was bang voor hem'

Aan de steekpartij waarbij zondag in Helmond een vrouw (60) gewond raakte, ging een ruzie van meer dan een jaar vooraf. Volgens omwonenden is het slachtoffer door haar bovenbuurman (33) met een mes gestoken. "Ik hoorde geschreeuw en zag haar onder het bloed op de grond liggen. Ze riep dat ze dood zou gaan", zegt een andere buurman, Abdullah.

Het is zondagmiddag iets na twee uur toen Abdullah geschreeuw hoorde in het appartementencomplex aan de Trompstraat. Op zich niks nieuws, want de bovenbuurman heeft namelijk al heel lang ruzie met diens onderbuurvrouw. "De politie is hier al heel vaak aan de deur geweest." Abdullah liep naar buiten om te zien wat er nu weer aan de hand was en zag toen zijn buurvrouw op de grond liggen. “Ze was helemaal naakt, haar hele lichaam zat onder het bloed. Ze riep dat ze dood zou gaan.” Abdullah belde 112 en legde een deken over haar. “Ze is zo'n acht keer met een mes gestoken”, vertelt hij geschrokken.

"Ze had het gevoel dat er iets ergs ging gebeuren."

Al anderhalf jaar lang hebben de man en de vrouw stevige bonje met elkaar. “De bovenbuurman vernielt spullen van zijn onderbuurvrouw, hij gooit peuken in haar tuin en hij heeft al eens haar hondje proberen te vergiftigen”, somt een buurtbewoonster op. “Zaterdag sprak ik haar nog en toen vertelde ze dat ze heel erg bang was. Ze had het gevoel dat er iets ergs ging gebeuren. Ze wilde hier weg vanwege haar bovenbuurman.” Andere omwonende schetsen ook een ander beeld. De neergestoken vrouw zou al vaker ruzie hebben gehad met andere buren. “Ze heeft al twee mensen weggepest, gewoon geterroriseerd”, weet een familielid van een eerdere bewoner te vertellen. “De woning is zeer gehorig en daar kon ze niet tegen. Zo hoorde ze haar vorige bovenbuurman snurken en dan ging ze tegen het plafond bonken."

"Ze stak banden lek van een kinderwagen."

Ook zou de vrouw eerder al eens een kinderwagen van een buurvrouw hebben vernield. "Die had kleine kinderen en liet haar kinderwagen soms in de gezamenlijke portiek staan. Dat wilde ze niet en daarom had ze de banden lek gestoken.” Wat de precieze aanleiding is voor het geweld van zondag, is nog niet bekend. De bovenbuurman zit vast en de vrouw ligt nog in het ziekenhuis. Deze maandagmiddag loopt de forensische opsporing van de politie rond in de Trompstraat. Deze specialisten doen uitgebreid onderzoek in en bij de woningen van het slachtoffer en de verdachte.

Sporenonderzoek na steekpartij in Helmond (foto: Noël van Hooft)