Voetbalster Kika van Es gaat toch niet naar het WK

In mei kondigde ze nog aan te stoppen met profvoetbal om zich te focussen op haar privéleven, maar Kika van Es kwam toch in de voorselectie van Oranje voor het WK terecht. Nu heeft bondscoach Andries Jonker besloten de Boxmeerse toch niet mee te nemen en eindigt haar carrière bij Oranje.

De 31-jarige Van Es, die afgelopen seizoen voor PSV uitkwam, speelde veertien seizoenen op het hoogste niveau. In mei van dit jaar kondigde ze in een bericht op de website van 'haar' PSV aan dat ze ging stoppen. "Het is de beste keuze, maar het is nooit een leuk besluit na zo’n carrière."

WK als laatste kunstje

Het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen wordt dit jaar in Australië en Nieuw-Zeeland gehouden. Doordat Van Es toch nog werd opgenomen in de voorselectie, leek er een kans dat het WK haar laatste voetbalkunstje zou zijn.

Maar Andries Jonker besloot om Kika van Es en Tiny Hoekstra thuis te laten. Het tweetal wordt vervangen door Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn. Daarmee komt er ook een definitief einde aan de carrière van Van Es bij de Oranjeleeuwinnen, waarmee ze in 2017 nog Europees kampioen werd.

Het WK begint op 20 juli.

