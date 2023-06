Zonnebrillen gejat bij ramkraak: 'Bandensporen staan 5 meter de winkel in'

Bij brillenzaak Arnold Eyeworks aan de Pastoor Doensstraat in Bavel is zondagnacht een ramkraak gepleegd. Rond drie uur 's nachts werd met een auto een ruit van twee bij drie meter uit de gevel gereden.

Een groot deel van het winkelmeubilair is beschadigd. Een deel van de inboedel werd tegen de achtergevel van de zaak geschoven toen de wagen naar binnen reed. "De bandensporen staan vijf meter de winkel in", laat de politie weten.

De dieven zijn er met zonnebrillen vandoor gegaan.

Enorme ravage

De eigenaar van de zaak kreeg na de ramkraak een alarm en spoedde zich daarop naar zijn winkel. Daar aangekomen zag hij de enorme ravage. Van de daders was geen spoor te bekennen.

De auto die gebruikt is bij de ramkraak is maandagochtend rond negen uur teruggevonden op de Woestenbergseweg. De auto is aan de voorkant behoorlijk beschadigd. Op een doodlopend stuk is de auto gecrasht tegen een paal naast een weiland.

De auto wordt op sporen onderzocht en op een later moment getakeld.