'Dieven hadden een goede smaak', ravage in brillenzaak na ramkraak

Hij heeft al 'best wat inbraken' meegemaakt in zijn zaak. Maar de ramkraak die zondagnacht plaatsvond bij de brillenzaak van Mark Arnold in Bavel staat volgens hem wel op 'nummer één'. "De daders hebben goed hun best gedaan om zoveel mogelijk te vernielen, lijkt het."

Een ruit van twee bij drie meter in de gevel van de zaak werd rond drie uur 's nachts ingereden met een auto. "Daar stond een kast in de etalage", wijst Mark. "Die hebben ze met de auto tegen een heel zware houten tafel gereden. Die tafel hebben ze vervolgens een meter of vijf naar achteren gereden, dwars door een andere wand heen. Daar stond wat apparatuur. Die hebben ze ook door de muur heen geduwd. Ja, het was een apart gezicht toen ik na de inbraakmelding midden in de nacht de winkel binnenkwam. Het was een grote puinhoop."

"Ik ben blij dat het maandag is, dan zijn wij altijd gesloten."

Deze maandag staat nu voor Mark in het teken van verzekeringswerk en opruimen. "We zijn volop aan de gang. Ik ben blij dat het maandag is., want dan zijn wij altijd gesloten dus komen er geen klanten." Dinsdag is de zaak normaal gesproken wel open. Bij het zien van de ravage, lijkt het de vraag of Arnold Eyeworks dan weer open kan. Maar hij heeft goede hoop. "Jawel! Even een beetje doorrammelen en dan gaat het helemaal goedkomen." Een vriend van hem kwam na de ramkraak snel vanuit Udenhout naar Bavel gereden om Mark te helpen bij alle opruim- en herstelwerkzaamheden. "Hij heeft een glasleverancier ingeschakeld om zo snel mogelijk een nieuwe ruit in de gevel te laten zetten. Daar ben ik super blij mee. Hij staat hier nou binnen te stofzuigen, terwijl ik mensen aan het bellen ben. Een andere kennis heeft ook wat dingetjes geregeld, dus het komt allemaal goed!"

"Ze hebben zelfs gewone brillen meegenomen!"