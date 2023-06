Werkgeversorganisatie heeft 'nul begrip' voor uitstellen bredere snelwegen

Het besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de verbreding van meerdere Brabantse snelwegen uit te stellen, kan op weinig begrip rekenen bij VNO-NCW. Volgens de werkgeversorganisatie betekent het dat de provincie de komende jaren alleen maar verder dicht zal slibben. "Dit is dramatisch."

"We voelden de bui al hangen", vertelt Jan van Mourik van de Brabantse tak van VNO-NCW. Toch wil dat niet zeggen dat het nieuws afgelopen vrijdag minder hard binnenkwam. "Projecten waar we al jaren op wachten, worden nu weer stilgelegd."

En die files zullen de komende jaren alleen maar toenemen, denkt hij. "De economie blijft verder groeien, en dus ook het verkeer. We hebben op de drukke plekken gewoon driebaanswegen nodig. Ik heb het echt met de Brabanders te doen."

Of na het nieuwe uitstel nu ook definitief afstel dreigt? "Dat is een scenario waar we absoluut niet aan willen denken", zegt Van Mourik stellig. "We hebben voor deze beslissing al nul begrip."

Minister Mark Harbers zei vorige week dat het besluit om de projecten op de lange baan te schuiven 'heel dubbel' voelt. Volgens hem is het teleurstellend dat de projecten voorlopig niet doorgaan. "Maar aan de andere kant zien we dat het nu niet kan." Door het besluit komt er wel 4 miljard vrij om de bestaande wegen te onderhouden.

LEES OOK: Plannen om A58, A2 en A67 te verbreden worden uitgesteld