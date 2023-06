Plannen om A58, A2 en A67 te verbreden worden uitgesteld

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet een stuk of vijftien snelwegprojecten op pauzestand. Een oorzaak is de stikstofproblematiek. Het gaat in Brabant onder meer om de verbredingen van de A58 tussen Breda en Tilburg en tussen Eindhoven en Tilburg, van de A67 tussen Eindhoven en Geldrop en van de A2 bij Den Bosch.

Ron Vorstermans & Hans Janssen Geschreven door