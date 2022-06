Werkgeversorganisatie boos: 'Verbreding A58 komt er waarschijnlijk nooit'

Ze zijn boos, maar helemaal onverwacht kwam het nieuws niet. Zo reageert werkgeversorganisatie VNO-NCW op het uitstellen van de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. De club acht de kans groot dat de verbreding van de snelweg er nooit komt. Niet door een tekort aan stikstofexperts, maar vanwege de strenge stikstofregels.

Vrijdag werd bekend dat de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Eindhoven met minstens 2,5 jaar vertraagd is, omdat er te weinig experts zijn voor de verplichte stikstofberekeningen. Vanwege dat tekort heeft het ministerie moeten kiezen welke projecten voorrang krijgen en welke moeten wachten, schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer. De A58 hoort daar niet bij.

'Levensader'

"De economische gevolgen van dit besluit zijn gigantisch", zegt een woordvoerder van VNO-NCW tegen Omroep Brabant. "Over de A58 rijdt heel veel vrachtverkeer, de weg is de levensader van de economie in het grensgebied Nederland, België, Duitsland." Dat komt nog bij dat Tilburg en Waalwijk 'logistieke hotspots' zijn, en er veel woon- werkverkeer over de snelweg gaat.

Ook de woonplannen van de Brabantse steden komen volgens VNO-NCW in het nauw als de A58 niet snel verbreed wordt: "Eindhoven gaat nog meer vastlopen dan nu. Daar willen ze duizenden nieuwe woningen bouwen, Breda en Tilburg gaan ook enorm groeien. Al die mensen willen straks ook over de A58, maar dat kan niet als hij niet verbreed wordt."

'Werkelijke reden'

De reden van de vertraging, een tekort aan stikstofexperts, doet bij de werkgeversorganisatie de wenkbrauwen fronzen. "In 2020 waren we op het ministerie, na lang doorvragen werd ons toen verteld dat de verbreding van de A58 eigenlijk niet kan vanwege de hoge stikstofwaarden in dat gebied. Maar dat ligt politiek te gevoelig denk ik, daarom noemen ze dat nu niet."

Het stikstofkaartje van het kabinet baart VNO-NCW zorgen. "Het pijnpunt voor ons is: de kans is heel groot dat die verbreding er nooit komt. Op sommige stukken langs de A58 is de neerslagwaarde van stikstof zo gigantisch hoog, dat het niet te compenseren is. Zelfs al koop je alle boeren uit en haal je alle industrie weg, sommige gebieden blijven boven de kritische waarde. Het is heel ingewikkeld."

