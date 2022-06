Verbreding A58 uitgesteld: 'Kennelijk zijn files in Randstad belangrijker'

Verkeersdeskundige Ruud Hornman noemt het zuur dat het kabinet de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Eindhoven op de lange baan heeft geschoven. Wel vindt hij dat de filerijders de hand ook in eigen boezem moeten steken: “Als we per se allemaal om zes uur thuis willen zijn voor het eten, moeten we ook niet janken dat we in de file staan.”

Maar Hornman vindt ook dat we naar onszelf moeten kijken. Want die files, die veroorzaken we uiteindelijk zelf. "In de coronatijd hebben we laten zien dat we zelf de sleutel in handen hebben voor de oplossing van het probleem. Het verbaast me dat we na corona allemaal weer als lemmingen achter elkaar op de A58 aansluiten. Ik had verwacht dat we daar van hadden geleerd”, aldus Hornman.

“Waarom moeten wij per se allemaal om halfnegen op kantoor zijn, om vervolgens een uur lang onze mails weg te werken?” Werkgevers zouden hun personeel veel meer moeten stimuleren om gespreid te werken en meer thuis te werken, vindt hij. “Als we per se allemaal om zes uur thuis willen zijn voor het eten, moeten we ook niet janken dat we in de file staan.”

Brabant zal dus nog even geduld moeten hebben, maar tegelijkertijd waarschuwt Hornman dat verbreding van de snelweg ook niet zaligmakend is. ”Het is vaak een tijdelijke oplossing. Het verleden leert dat meer asfalt al snel weer meer verkeer aantrekt.”

