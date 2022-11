A58 wordt maar gedeeltelijk verbreed en dat is balen voor transportsector

De komende jaren wordt er door het Rijk en de provincie zo'n twee miljard euro geïnvesteerd in wegen en het openbaar vervoer in Brabant. Den Haag maakt 126 miljoen euro vrij om de A58 tussen Tilburg en Eindhoven te verbreden naar drie banen. Alleen dat is volgens ondernemersorganisatie VNO-NCW maar een gedeeltelijke oplossing. Want tussen Breda en Tilburg blijft de snelweg slechts twee banen breed.

De A58 staat al jarenlang in de file top-10. Een paar jaar terug is berekend dat de economische schade door files op geen enkele andere snelweg in Nederland zo hoog is. Niet vreemd, want maar liefst 40 procent van het goederenvervoer in Nederland gaat over de A58.

"Als je genoeg huizen wil bouwen, is dit gewoon nodig."

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij dat het bedrag is gereserveerd voor het stuk snelweg tussen Tilburg en Eindhoven, vertelt Rik Derksen. "Het is hard nodig, wil je in en rond de regio Eindhoven voldoende huizen kunnen bouwen." De bereikbaarheid staat namelijk onder druk door het nu al overbelaste wegennet. Meer banen en meer woningen, zorgen ook voor meer verkeer. VNO-NCW Brabant-Zeeland pleit al zeker twaalf jaar voor verbreding van de A58. Alleen door de stikstofcrisis is die al meerdere malen uitgesteld. Het besluit om de snelweg tussen Tilburg en Eindhoven driebaans te maken, werd immers al in 2015 genomen, maar keer op keer schoof de aanleg op door de stikstofcrisis.

"Er is nog altijd geen zicht op een snelle verbreding."

Bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn de daarom sceptisch. "De provincie Noord-Brabant gaat stikstofdeskundigen leveren aan het ministerie om deze verbreding door te rekenen", legt Vincent Triest uit. 'Hoopvol' vindt hij, maar er blijft onzekerheid bestaan over de beschikbare stikstofruimte. Rijkswaterstaat verwacht dat het sowieso nog een aantal jaren gaat duren voordat de verbreding echt start, gezien alle procedures die nog doorlopen moeten worden. Daarnaast is er nog een probleem, volgens VNO-NCW: de A58 tussen Breda en Tilburg wordt vooralsnog niet aangepakt. "Er is geen stikstofruimte om de weg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabosch driebaans te maken", legt Erik Derksen van VNO-NCW uit. Hij betwijfelt of de A58 tussen Breda en Tilburg ooit verbreed gaat worden. "Het bos bij Ulvenhout is namelijk heel kwetsbare natuur."

"Knooppunt Galder wordt een enorme flessenhals."

Voor de transportsector is dat een fikse tegenvaller. "Veertig procent van het goederenvervoer in Nederland gaat over de A58 en Tilburg is een logistiek knooppunt. Ik denk dat knooppunt Galder bij Breda een enorme flessenhals wordt", vreest Derksen. Volgens VNO-NCW is het noodzakelijk om de A58 van Breda tot Eindhoven helemaal te verbreden. De stikstofproblematiek houdt dit nu tegen. Toch is snelle actie nodig. "We kijken daarom ook naar goederenvervoer over spoor en zelfs over water via het Wilhelminakanaal. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar elke druppel is er eentje."

"De provincie doet wat wél kan en dat is beter dan niets."