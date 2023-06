Politie denkt dat kanoërs in orde zijn: 'Nodeloos veel energie verspild'

De kano die zondagavond verlaten werd gevonden in de Biesbosch, was gehuurd door een Litouws stel. Dat laat de politie maandag weten. De politie gaat ervan uit dat de Litouwers in orde zijn, maar is nog wel naar hen op zoek. "Om zekerheid te verkrijgen en hen aan te geven dat er nodeloos veel energie door de hulpdiensten is verspild", zegt een politiewoordvoerder.

Het Litouwse stel had kano's gehuurd met een ander Litouws koppel. Ze hadden vooraf betaald en werden vervolgens door de verhuurder afgezet bij de Hofmansplaat in de Biesbosch. Aan wal

"Voor de afgesproken tijd was een van de stellen terug met de kano", laat een politiewoordvoerder weten. "Het andere paar niet." Daarop werd met een boot en een helikopter naar de twee gezocht. Hun kano werd tijdens deze zoektocht leeg gevonden, drijvend in de buurt van rivier Amer. Gezien de manier waarop de kano was achtergelaten, acht de politie het aannemelijk dat de Litouwers ergens aan wal zijn gegaan. "De twee peddels waren namelijk netjes onder het bankje gestoken en er was geen schade", zegt de voorlichter. Betaald

Omdat de kano vooraf was betaald, is er geen sprake van diefstal. Het zou verduistering zijn als ze het bootje hadden meegenomen, maar ook dat is niet het geval. De politiewoordvoerder: "Desondanks doen we nog onderzoek en proberen we telefonisch met hen in contact te komen. Om zekerheid te verkrijgen en hen aan te geven dat er nodeloos veel energie door de hulpdiensten is verspild."