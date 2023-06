Het graf van Elkes zoontjes wordt regelmatig leeggeroofd: 'Je hart breekt'

Elke Hartman bij het graf van haar zoontjes Julian en Sofian (foto: Imke van de Laar) Elke komt bijna iedere dag bij het graf van haar zoontjes Ook speelgoed wordt van het grafje geroofd Het grafje van Julian en Sofian De dief of dieven lopen zelfs over het graf van Julian en Sofian (foto: Elke Hartman) Volgende Vorige 1/5 Elke Hartman bij het graf van haar zoontjes Julian en Sofian (foto: Imke van de Laar)

Elke Hartman uit Veghel kan het niet bevatten. Zondagavond is het graf van haar zoontjes Julian en Sofian op begraafplaats Zuidergaard leeggeroofd. Voor de zoveelste keer. Al vier jaar lang verdwijnen regelmatig vlindertjes, beertjes en bloemen van het grafje. "Dit is onmenselijk, waarom doet iemand zoiets", vraagt Elke zich in tranen af.

Aangeslagen staat Elke bij het graf van haar zoontjes Julian en Sofian. Nu staan er weer vlindertjes en bloemen, maar zondagavond waren die verdwenen. "Gestolen", verzucht Elke. Bijna iedere dag gaat ze even naar het graf van Julian en Sofian, die tijdens de zwangerschap zijn overleden. Regelmatig zijn er dan spullen weggehaald. "Het maakt me boos en verdrietig, het breekt je hart. Het is ongelofelijk dat mensen over een graf lopen en dingen weghalen. Ik denk niet dat ze beseffen hoe dat voelt. Voor ons heeft het heel veel waarde."

"Alle planten, beertjes en vlindertjes waren weg. Dan breek je."

De grafschennis begon vier jaar geleden. Maar de laatste tijd wordt het steeds erger. Vorige week was het zelfs twee keer raak. "Ik kwam hier aan en alle spullen waren weg. De planten, beertjes en vlindertjes. Dan breek je. Dat is onmenselijk." Elke snapt niet waarom iemand dit doet. "Ik vraag me af wat ze ermee doen. Versier je je tuin ermee? Zit je dan 's avonds naar je bloemetjes te kijken en ben je dan blij?"

"Zo wordt het in plaats van een troostplek een plek waar je met angst naartoe gaat."