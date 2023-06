Vissen sterven massaal na hevige stortbuien, maar hoe komt dat?

Door extreme regenbuien van vorige week zijn veel vissen omgekomen in de Brabantse wateren. Zo kreeg het waterschap Brabantse Delta tientallen telefoontjes van mensen die dode vissen zagen drijven. Maar hoe komt het dat vissen zo'n bui niet overleven en is het te voorkomen?

Volgens Barend Pelgrim, woordvoerder van waterschap Brabantse Delta, is het geen nieuw fenomeen. Bij een flinke hoeveelheid regen kan de riolering het water niet snel genoeg verwerken. Daardoor stroomt die soms over.

Waterschap Brabantse Delta kreeg meldingen uit Tilburg, Etten-Leur en Waalwijk. In die laatste plaats lagen veel dode vissen in het water langs de Bloemendaalweg.

Ook de hoge temperatuur van de afgelopen weken helpt niet bepaald mee. Al het vuil dat zich in al die weken op straat heeft opgehoopt, komt dan in het water terecht. Met als gevolg dat door alle bacteriën nog meer zuurstof uit het water wordt onttrokken.

“Dat vervuilde water komt in rivieren en sloten terecht en trekt het zuurstof uit het water", legt Pelgrim uit. "Hierdoor sterven vissen massaal. Je ziet ze soms letterlijk naar zuurstof happen.”

Bij waterschap De Dommel valt het aantal meldingen in hun gebied mee. In de Dommel, van Eindhoven naar Sint-Oedenrode, hadden sommige het moeilijk. “Deze vissen hebben zichzelf weten te redden nadat de waterkwaliteit weer is verbeterd”, zegt woordvoerder Kim Schoonus.

Woensdagavond is nog wel een aantal dode vissen gevonden in de Tongelreep, een zijriviertje van de Dommel. “Dat kwam door de bui van dinsdagavond.”