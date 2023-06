Massale bijensterfte na gebruik verboden middel: adviseur krijgt taakstraf

Een 58-jarige man uit Lage Mierde is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor het leveren en het door een klant laten gebruiken van fipronil. Dit is een verboden middel. Hierdoor stierven honderdduizenden bijen. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijk beroepsverbod van een jaar.

Een tuinder uit Biezenmortel ging in 2019 in zee met de verdachte die werkt als teeltadviseur, vanwege een probleem met de taxuskever. Op advies van de verdachte gebruikte de tuinder een door hem gemaakt poeder om zijn gewassen in Biezenmortel te bespuiten.

Een dag later was er sprake van een massale bijensterfte in de omgeving van het bespoten stuk land. Uit monsters bleek dat bij het spuiten fipronil was gebruikt. Een stof die sinds 2017 verboden is om te gebruiken als gewasbeschermingsmiddel.

Beschuldigende vinger

De verdachte vertelde in de rechtbank dat hij geen fipronil had geleverd maar baking soda. Hij wees de beschuldigende vinger naar de tuinder die baking soda zelf zou hebben vermengd tot fipronil. De rechter vond dat ongeloofwaardig. Op zijn kantoor waren ook papieren gevonden waarop notities over taxuslarven en bladvlekken in verband werden gebracht met fipronil.

De tuinder zei dat hij de teeltadviseur om advies had gevraagd, vanwege problemen met de taxuskever. Uit WhatsApp-berichten bleek dat er ook sprake was van vlekken op een blad. De rechtbank oordeelde dat er een link bestond tussen de notities van de verdachte en het probleem van de tuinder. En ook dat de 58-jarige man fipronil moet hebben geleverd.

Gevaar voor insecten

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat de man uit Lage Mierde wist dat fipronil een gevaar voor insecten kon opleveren. De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk dat er daadwerkelijk massaal bijen zijn doodgegaan. Zeker omdat hij deskundige is op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen.

De rechter vond eigenlijk een taakstraf van 180 uur gerechtvaardigd. Maar omdat het te lang duurde voordat de zaak voor de rechter was gekomen, krijgt de verdachte een taakstraf van 120 uur.

