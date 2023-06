Het beste terras van Brabant vind je in... Bergen op Zoom

De afgelopen weken hebben we op het terras met volle teugen kunnen genieten van het heerlijke weer en van de prettige kanten van het leven. Maar waar is het nu het beste toeven op een van de Brabantse terrassen? Zoals elk jaar legde Misset Horeca de terrassen langs de meetlat van gezelligheid en kwaliteit en stelde een Terras Top 100 voor 2023 samen. De Brabantse koploper vind je in Bergen om Zoom: het is Saus aan de Boulevard.

Frank vertelt over de weg die zijn restaurant aflegde in de Terras Top 100. "We hebben verschillende bezoeken gehad van mystery guests en andere juryleden om ons te beoordelen op kwaliteit, deskundigheid, wijn en spijs en natuurlijk gastvrijheid. Op die manier zijn we steeds een stapje dichterbij de Terras Top 100 gekomen. De beste zeven terrassen worden genomineerd voor de hoogste plaatsen.

"Brabant is de beste provincie om op het terras te zitten. Landelijk op de zesde plaats, maar in Brabant op één. Dat zegt iets over onze gastvrijheid", klinkt het trots uit de mond van Frank van der Avert. De eigenaar van Saus doet zijn verhaal in het radioprogramma Afslag Zuid bij Omroep Brabant.

Zonder schroom vertelt dat Frank dat het terras van Saus een wel heel bijzondere ligging heeft. "Aan het water bij De Bergse Plaat in Bergen op Zoom. De ligging is fantastisch en het terras is zonovergoten. We zijn enorm trots en gaan het met zijn allen vieren. Ik denk dat we nog tot in de late uurtjes door zullen gaan."

Hoe komt Saus eigenlijk aan de naam saus? "Het is eigenlijk de bijnaam van onze jongste zoon, die is profvoetballer. Er waren meerdere spelers met de voornaam Job in zijn team. De trainer heeft het toen verbasterd tot 'Joppie Saus'. En daar is Saus van overgebleven."

Op de vraag van presentator Ronny Balk wat de gasten toch echt geproefd moeten hebben bij de Bergse horecagelegenheid, krijgt hij een smakelijk antwoord: "Een eerlijke chateaubriand op een bedje van champignons en overgoten met truffelsaus", somt Van der Avert op.

Dit zijn de Brabantse terrassen in de Terras Top 100 (tussen haakjes de landelijke plek in de top 100):