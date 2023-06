Peiling: Brabantse jongeren hebben (wel) vertrouwen in Europa en dat zit zo

Bijna de helft van de Brabantse jongeren heeft (veel) vertrouwen in de Europese Unie. Dat is veel meer dan de oudere Brabanders, zo blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de NOS en de regionale omroepen. En er zijn meer verschillen tussen de jongste en de oudste inwoners van onze provincie.

Kieskompas ondervroeg 3029 Brabanders van verschillende leeftijden, achtergronden en uit alle delen van de provincie over hun identiteit, hoe ze tegen de politiek aankijken en hoe tevreden ze zijn met hun leven.

De Brabantse identiteit

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat 50% van alle Brabanders, zowel jong als oud, zich verbonden voelt met hun provincie. Die verbondenheid is niet vanzelfsprekend: landelijk voelt maar 37% van de mensen dat zo, in Zuid-Holland zelfs maar 25%.

Heeft de Brabander dan niks met de rest van Nederland? Zeker wel, 47% geeft aan zich (ook) verbonden te voelen met Nederland, dat is precies het landelijk gemiddelde. Maar 15% voelt zich nadrukkelijk níet verbonden met de rest van het land, de rest heeft geen mening.

Vertrouwen in de politiek

Hoe zit het met het vertrouwen in de Nederlandse politiek? Dat is laag, en hoe verder weg van huis hoe lager het vertrouwen zo blijkt. Dichtbij valt het nog mee (57% heeft vertrouwen in lokale bestuurders), het vertrouwen in de provincie is al minder (43%) en maar 21% zegt vertrouwen te hebben in de landelijke politiek.

Opvallend: het vertrouwen in de Europese Unie (EU), toch nog een stukje verder van huis, is weer wat hoger: 30%. Dat komt deels door het aantal jongeren dat aangeeft de EU wel te zien zitten: 47% tegenover maar 25% van de 35-plussers.

Eigen ervaringen

Quita Muis, sociologe aan de Tilburg University, kan dat verschil wel verklaren. “Vaak zie je dat heel jonge mensen kritisch zijn, ook vanuit rebellie. Als ze iets ouder worden stijgt het vertrouwen, ze begrijpen wat de EU is en zien het nut er van in.” Maar als ze nog iets ouder worden zien ze ook de slechte kanten, of ze hebben zelf negatieve ervaringen gehad waardoor ze kritischer zijn.

Ook het feit dat jongeren zijn opgegroeid toen de EU al bestond speelt mee. En tot slot noemt Muis het opleidingsniveau: jongeren zijn gemiddeld steeds theoretischer opgeleid, iets wat vaak samenhangt met het vertrouwen in instituties als de EU.

Verschillen tussen oud en jong

De verschillen tussen jong en oud zie je ook terug als het gaat om tevredenheid met de eigen situatie. Over het algemeen zijn zowel jonge als oude Brabanders prima tevreden met hun leven, ze geven gemiddeld een rapportcijfer 7,3.

De verschillen zijn pas zichtbaar als het gaat om maandelijkse inkomsten, digitale vaardigheden en de eigen woning. Over de inkomsten is 46% van de jongeren tevreden, tegenover 73% van de 65-plussers. Bij geen enkel onderwerp is het verschil tussen de oudste en de jongste Brabanders zo groot. Over hun woning is 66% van de jongeren tevreden, bij de 65-plussers is dat 90%. Jongeren zijn dan wel weer digitaal vaardiger: 93% van hen is hier dik tevreden over, tegenover 68% van de ouderen.