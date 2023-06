Daan zoekt zijn tamme raaf met een tamboerijn: 'Ik wil mijn meisje terug'

Freedom, gekke mooie vogel waar ben je? Luid klinkt de stem van Daan in de bossen langs het Wilhelminakanaal in Best. Met zijn honden en een tamboerijn, om de raaf te lokken, is hij al dagen op zoek naar zijn vermiste tamme raaf genaamd Freedom. De vogel nam de naam erg letterlijk en ontsnapte afgelopen een paar dagen geleden uit de volière.

Ruim een maand had Daan de raaf als huisdier. Hij wilde altijd al een raaf hebben en kocht het dier op Marktplaats voor een behoorlijk bedrag, dat hij liever niet wil noemen. Daan is gek op zijn raaf. Het dier zat vaak op zijn schouders of hoofd. De dierenliefhebber zegt dat hij in de korte tijd een goede band heeft opgebouwd met zijn raaf. "Ik heb er veel plezier van gehad, maar nog niet genoeg en daarom zou ik ze graag terug willen." Iedere dag bij zonsondergang en zonsopgang gaat Daan met zijn tamboerijn op zoek naar de raaf. "Het geluid van de tamboerijn daar is ze wel op gespitst, ik gebruikte het ook altijd als ik haar ging voeren." Het zoeken naar een raaf is als zoeken naar een spelt in een hooiberg, zegt Daan: "Je wilt niet weten hoeveel kraaien er in Best zijn en ze lijken allemaal op elkaar."

"Het is mijn meisje."

Ook al heeft de zoektocht nog niets opgeleverd, Daan geeft de hoop niet op: "Ik heb de ijdele hoop dat ze mijn tamboerijn hoort en mij hoort roepen en dan naar mij toe komt gevlogen en weer op mijn schouder komt zitten. Maar die komt gewoon terug, het is mijn meisje." Liefdevol praat hij over de vogel, waar hij ondertussen behoorlijk aan gehecht is. Daan staat zelf versteld van de band die hij met zijn raaf heeft opgebouwd. "Die is sterker als dat met een hond, dat durf ik ondertussen wel te zeggen." Af en toe moet Daan een traantje wegpinken als hij over zijn raaf praat: "Ik maak me zorgen omdat ik niet weet of ze haar eigen boontjes kan doppen in de natuur. Het zijn wonderbaarlijk mooie beestjes. Alleen van het kijken kan ik al genieten."

"Freedom we missen jou meisje."