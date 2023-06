Frietbakkers Franky en Coen raken gewond bij Russische raketaanval

Frietbakkers Franky van Hintum (53) uit Helmond en Coen van Oosten (49) uit Waspik zijn in de Oekraïense stad Kramatorsk gewond geraakt bij een raketaanval. De twee zaten in een restaurant te eten, toen de raket insloeg. Bij de aanval zijn zeker twee doden gevallen. "Het was zó hard."

Op een video die Franky en Coen op Twitter delen, is te zien hoe groot de paniek is op straat. Zo zijn de straten bezaaid met puin en trekken er grote rookwolken over. Ook is te horen hoe het luchtalarm en meerdere sirenes klinken.

Bij de Brabanders zelf is de paniek groot. "Wij waren bij een aanslag", vertelt Franky. "Ineens hoorden we die bom. Zo hard. Wij zijn weg kunnen komen, maar er zijn zeker mensen dood. Dat kan niet anders."

Even later richt hij zich tot Coen. Die verschijnt met bloed aan zijn hals in beeld, maar hij geeft al snel aan dat dat van iemand anders is. "Had je dat baby'tje gezien?" Als Coen vervolgens aangeeft terug te willen naar de plek van de aanslag om mensen te helpen, praat Franky hem dat uit zijn hoofd. "We gaan niet die kant op. Er kan er nog één komen."

Nog niet eerder zo extreem

De twee liepen zelf geen zware verwondingen op. In talkshow Renze vertelden ze via een live-verbinding dat ze voornamelijk wat schaaf- en snijwonden aan hun handen, armen en hoofd hebben. Ook zou hun auto zwaar beschadigd zijn geraakt.

Franky en Coen zijn sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne met grote regelmaat aan het front te vinden. Daar bakken ze onder meer friet voor de slachtoffers.

In hun verslag van afgelopen week schreven de mannen al dat ze de oorlog nog niet zo extreem hadden meegemaakt als nu. Zo waren ze al in een wijkje in Kramatorsk, dat eerder werd getroffen door een raket. "Huizen zijn volledig weggeslagen."