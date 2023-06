Meer betalen voor brandstof en plastic bekers: dit verandert er op 1 juli

Meer betalen voor brandstof, je sociale huurwoning of plastic bekers: per 1 juli verandert veel wet- en regelgeving. Dat kun je voelen in de portemonnee. Wat wordt allemaal duurder? En gaan we er ook ergens op vooruit?

Allereerst gaat de accijns op benzine en diesel omhoog. Vorig jaar werden de tarieven op brandstof verlaagd, maar vanaf 1 juli wordt dit in stappen teruggedraaid. Voor benzine ga je 14 cent per liter meer betalen. Diesel wordt zo'n 10 cent duurder. Stijgende huurprijzen

Ook je woning kan meer gaan kosten vanaf 1 juli. Verhuurders van sociale huurwoningen mogen hun huurprijs met 3,1 procent verhogen. Dit geldt voor woningen met een huurprijs van 300 euro of hoger. Bij een lagere huurprijs mag de huur met maximaal 25 euro stijgen. De 3,1% huurprijsstijging is gebaseerd op de gemiddelde loonsverhoging. Voorheen hingen de huurverhogingen samen met de jaarlijkse, gemiddelde prijsstijging. Maar de torenhoge inflatie in 2022 dwong de regering over te stappen op een ander systeem. Hoger minimumloon en meer AOW

Op andere vlakken kun je er wel op vooruitgaan. Zo stijgen de minimumlonen. Voor iemand van 21 jaar betekent dit een minimaal bruto maandsalaris van 1.995 euro. Verschillende uitkeringen, waaronder het AOW, stijgen mee met het minimumloon. Minder kinderbijslag

Voor ouders is er dan wel weer slecht nieuws voor de portemonnee. De kinderbijslag gaat omlaag. Het bedrag wordt per kwartaal tussen de 8 en 11 euro lager per kind. Duurder bellen en internetten

Daarbij worden sommige uitgaven duurder. Zo gooien telecomproviders vanwege de inflatie hun prijzen voor bellen, internetten en tv kijken omhoog. Ook moet je op een schuld bij de Belastingdienst meer rente betalen. Deze gaat per 1 juli van 4 naar 6 procent. Meer betalen voor plastic

Daarnaast ga je meer betalen voor plastic wegwerpbekers en niet herbruikbare bakjes. Ondernemers mogen deze niet langer gratis meegeven. Hoeveel geld ze vragen, bepalen ze zelf. De overheid adviseert 25 cent voor een beker en 50 cent bij een of meerdere bakjes voor een maaltijd.