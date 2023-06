Prijzen aan de pomp gaan omhoog, tanken in België wordt weer aantrekkelijk

Wie vanaf aankomende zaterdag gaat tanken, kan maar beter rekening houden met een hogere rekening aan de pomp. De accijnzen, die vorig jaar werden verlaagd, gaan vanaf 1 juli weer gedeeltelijk omhoog. En dus wordt ook een tochtje over de Belgische grens weer steeds aanlokkelijker.

Nog nooit waren de brandstofprijzen in Nederland zo hoog als begin vorig jaar. Zeker na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werden records van ruim 2,50 euro per liter benzine bereikt. Doordat ook de inflatie groter en groter werd, besloot de overheid om de accijnzen op brandstof tijdelijk flink te verlagen.

Nu de prijzen aan de pomp inmiddels weer bijna op het niveau van vóór de grote stijging zijn, worden de accijnzen geleidelijk aan weer opgebouwd. Dat betekent dat je vanaf dit weekend al gauw weer zo'n 15 cent per liter benzine extra kwijt bent. Per volle tank gaat het dan om een verhoging van zo'n 6 tot 10 euro.

Met het oog op de stijgende prijzen, heeft platform MultiTankCard de goedkoopste tankstations in Brabant op een rijtje gezet. Daarbij werden de gemiddelde literprijzen tussen 1 mei en 20 juni genomen als vergelijkingsmateriaal. Hier was je het voordeligst uit in onze provincie:

Benzine

Makro Best: 1,7059 euro Tamoil Steenbergen: 1,7067 euro Makro Breda: 1,7106 euro

Diesel

Makro Breda: 1,3928 euro Makro Best: 1,4040 Sakko Commercial: 1,4259 euro

Op naar België

Toen de prijzen begin vorig jaar naar de recordhoogte stegen, trokken veel Brabanders de Belgische grens over om te tanken. Met als resultaat lange rijen met Nederlandse auto's in plaatsen als Essen, Poppel of Baarle-Hertog.

Het is niet uitgesloten dat we dat fenomeen straks in zekere mate weer gaan zien. Zo tanken onze zuiderburen op dit moment op veel plekken voor prijzen die met gemak onder de 1,65 per liter benzine blijven. Zet daar tegenover dat het volgens MultiTankCard niet onwaarschijnlijk is dat we hier langzaam weer richting de twee euro gaan, en je komt op een aanzienlijk verschil.

