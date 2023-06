Porsche-rijder scheurt met bizarre snelheid over vluchtstrook

En weer is er een filmpje opgedoken van een snelheidsduivel die zijn eigen kamikaze snelheidsovertreding filmt. Op videosite Dumpert is nu een filmpje geplaatst van een dolle rit over de A50 bij Uden. De man haalt snelheden tot boven de 260 kilometer per uur.

Het filmpje begint als de Porsche-rijder over de vluchtstrook scheurt. Met een snelheid van bijna 240 kilometer per uur haalt hij een vrachtwagen in, terwijl hij het bord passeert van de afslag Uden-Centrum. Daarna stuurt hij naar de linkerbaan en geeft nog eens extra gas. De teller stopt op het filmpje bij 264 kilometer per uur. En dat kost ook flink wat benzine zo te zien, want op het dashboard is te zien dat het verbruik nog niet eens 1 op 3 is. In Brabant duiken de laatste jaren veel filmpjes op waarmee snelheidsduivels laten zien hoe hard ze rijden. Berucht is de video van rapper Boef. Die reed met 300 kilometer per uur door Brabant.

Ook een man met de schuilnaam Muis911 maakte er een sport van om zijn capriolen te filmen.