Ongeluk waarbij gezin om het leven kwam: 'Verdachte reed 250 op de A59'

De man die een ongeluk op de A59 bij Sprang-Capelle zou hebben veroorzaakt, waarbij een gezin om het leven kwam, reed ongeveer 250 kilometer per uur. Het ongeluk gebeurde afgelopen maart, een vader, moeder en twee kinderen uit Raamsdonksveer overleefden het niet. De 33-jarige Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek reed met zijn wagen achterop de auto waarin de vier gezinsleden zaten.

De man was zijn snelheidsmeter aan het filmen en had dus niet zijn beide handen aan het stuur. Ondertussen reed hij steeds harder. De officier van justitie heeft dit woensdag bekendgemaakt aan het begin van de eerste zitting voor de rechter in Breda.

De verdachte is niet naar de rechtbank gekomen. "Het is psychisch te zwaar voor hem, zeker ook omdat er pers aanwezig is", verklaart zijn advocaat. "Daarnaast was er vanmorgen een persoonlijkheidsonderzoek in de gevangenis." De rechter wil per se dat Thomas de G. er tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak wel bij is: "Anders zorgen wij ervoor dat hij hier komt."

Op weg naar huis

Bij het ongeluk kwamen een meisje van tien, haar broer van dertien en hun 46-jarige ouders uit Raamsdonksveer om het leven. Ze waren die avond op weg naar huis. Het ongeval gebeurde op 10 maart van dit jaar, rond kwart over negen 's avonds. Hierbij waren nog eens twee wagens en een vrachtwagen betrokken. Hoe het precies zo mis kon gaan, is nog niet duidelijk.

De man uit Zevenbergschen Hoek wordt verdacht van doodslag. Eerder was al bekend geworden dat hij te hard had gereden en dat hij waarschijnlijk te veel had gedronken. In tegenstelling tot wat de politie eerder naar buiten had gebracht, heeft de verdachte geen drugs gebruikt. "Hij heeft inderdaad strafbare feiten gepleegd", zegt de advocaat van De G.. "Maar mijn cliënt had ook een black-out tijdens de hele rit." Daar gelooft de officier van justitie helemaal niks van: "Dan had hij ook geen filmpje kunnen maken."

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de man zodanig reed dat er sprake is van 'voorwaardelijke opzet': er was geen opzet, maar de verdachte nam bewust het risico door onder invloed de weg op te gaan. Ook lette hij tijdens het rijden niet op het verkeer vóór hem en paste hij zijn snelheid niet aan. "Hij heeft tot een seconde voor het ongeluk gas gegeven. Hij reageerde niet op tijd, omdat hij met andere dingen bezig was."

'Niet te redden'

Na de botsing raakte de auto, waarin het gezin uit Raamsdonksveer zat, de vangrails en vloog de wagen in brand. Volgens omstanders konden de vier inzittenden niet gered worden, omdat de deuren van de auto op slot waren.

Een kennis van Thomas de G. vertelde later tegenover Omroep Brabant dat de verdachte met zijn wagen achterop de auto van de familie is gereden, toen die begon te tollen. “Hij heeft een gezin voor zijn ogen zien verbranden. Hij wilde helpen, maar dat lukte niet, omdat hij de deuren niet open kreeg", zo vertelde de vrouw. Uiteindelijk is De G. vertrokken terwijl de auto nog in brand stond. Hij werd een kleine twee weken na het ongeluk opgepakt en zit sindsdien vast.

Het OM heeft geen goed woord over voor Thomas de G.: "Het is totale onverschilligheid van meneer. We hebben dertien filmpjes van de afgelopen twee jaar op zijn telefoon gevonden waarbij hij verkeersovertredingen begaat. Het interesseert hem echt geen biet."

Extra onderzoek

Het OM heeft nog maximaal twee maanden nodig om het hele onderzoek af te ronden. Zo wordt eerst nog de Seat, de auto van de verdachte, uitgelezen. Zo kan duidelijk worden hoe hard Thomas exact reed en of hij in de laatste seconden nog geremd heeft.

Thomas de G. blijft vastzitten in afwachting van de rechtszaak. Er hangt een gevangenisstraf van langer dan 12 jaar boven het hoofd van de verdachte. Over ruim twee maanden gaat de zaak verder.

De ravage na het ongeluk was groot.