Omgekomen gezin A59: 'Vorige week kwam de oudste op school nog bijkletsen'

Schooldirecteur Hanny Rijkers kreeg zaterdagmorgen een onwerkelijk telefoontje. De politie vertelde haar dat niet alleen een leerlinge van haar basisschool was omgekomen bij een verkeersongeluk, maar ook haar broer en ouders. "Wij hebben op school protocollen voor het plotseling overlijden van kinderen, maar niet voor complete gezinnen."

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de A59 kwam een compleet gezin, ouders (46) zoon (13) en dochter (10) om het leven. De dochter zat in groep 7 van De Ruif. "We hebben al onze noodmaatregelen erbij gepakt om maandag iedereen zo goed mogelijk op te vangen. We houden rekening met kinderen, ouders en leraren", zegt directeur Hanny Rijkers.

"De GGD zal ook aanwezig zijn om te helpen bij de verwerking Wij hebben op school ook een rouwkoffer klaarstaan die handvatten biedt bij de verwerking. Ik heb eerder meegemaakt dat een leerling overleed op een andere school, maar een heel gezin is helemaal niet te bevatten", aldus Rijkers.

Goede band met de juf

Ze geeft sinds drie jaar leiding aan kindcentrum De Ruif in Raamsdonksveer. Daar valt de basisschool onder en ook de buitenschoolse- en peuteropvang. "De overleden jongen was deze week nog bij ons op school. Hij had een goede band met de juf van groep acht en kletste haar geregeld met haar bij, ondanks dat hij intussen op de middelbare school zat", vertelt Rijkers.

Leden carnavalsorganisatie

Dat de omgekomen familie midden in het leven stond, blijkt ook uit de reactie van Carnavals Organisatie Raamsdonksveer op sociale media. Twee gezinsleden bleken raadsleden van deze carnavalsorganisatie.