Man beschuldigd van veroorzaken ongeval A59 waarbij gezin om het leven kwam

De 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de A59 bij Sprang-Capelle, wordt beschuldigd van doodslag. Vrijdag werd zijn voorarrest verlengd. Eerder bleek uit onderzoek dat de man waarschijnlijk te veel gedronken had en drugs had gebruikt. Ook bleek dat hij te hard reed.

Ron Vorstermans Geschreven door

Bij het ongeluk zijn een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun 46-jarige vader en moeder uit Raamsdonksveer om het leven gekomen. De man wordt ervan verdacht het ongeval te hebben veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie vindt dat de man zodanig reed dat er sprake is van 'voorwaardelijke opzet'. Er was geen opzet, maar hij nam bewust het risico door onder invloed de weg op te gaan. De man zit nog zeker veertien dagen achter de tralies. Ongeval

Volgens omstanders kon het gezin niet gered worden omdat de deuren van de auto op slot waren. Er waren een vrachtauto en vier auto's bij het ongeval betrokken. De aanhouding van een van de bestuurders volgde twee dagen nadat in Breda massaal afscheid werd genomen van het gezin.

