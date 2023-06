Grote drugsvondst in twee huizen in Goirle

In twee huizen in Goirle heeft de politie dinsdagavond bij een doorzoeking een grote hoeveelheid harddrugs gevonden. Twee mannen die in de huizen aanwezig waren, werden gearresteerd voor drugshandel. Het gaat om een 57-jarige bewoner van een van de huizen aan de Pastoor van Dunstraat en om een man van 27 uit Tilburg.

Nadat er bij de politie informatie was binnengekomen dat er vanuit de huizen in Goirle drugshandel zou plaatsvinden, viel ze dinsdagavond rond half zeven de twee huizen binnen met gewone agenten en agenten met maskers van een speciale eenheid. Hoeveel drugs er is gevonden en wat er precies is gevonden, maakt de politie in het belang van het onderzoek niet bekend. Maar het moet een grote hoeveelheid zijn, gezien de tientallen dozen en big shoppers die in een politiebus werden geladen. Behalve de drugs werden een auto, een onbekend bedrag aan contant geld en spullen voor de productie van drugs in beslag genomen. De twee verdachten zitten nog vast voor verhoor.

Agenten gingen dinsdag twee huizen binnen in Goirle.

